Storia di ordinaria resilienza Ecco perché l’economia dell’Ucraina ha evitato il collasso

Quattro anni fa, l’economia ucraina sembrava destinata al collasso dopo il passaggio dei tank russi e le devastazioni sul territorio. Nonostante le difficoltà, il Paese ha resistito e evitato il disastro economico, mantenendo in piedi alcune delle sue strutture di base. Questo racconto di resilienza rivela come, anche di fronte a minacce estreme, alcune risposte siano riuscite a impedire la totale crisi.

Doveva essere seppellita sotto un cumulo di macerie quattro anni fa, pochi giorno dopo il passaggio della linea di confine da parte dei tank russi. Il destino dell'Ucraina sembrava dovesse compiersi in una manciata di ore, demolita dalla forza militare di Mosca. La storia però, aveva un'idea diversa e oggi Kyiv combatte ancora sul campo, palmo a palmo, per la sua libertà. Merito, anche, di un'economia che ha sì sfiorato più volte il collasso, ma senza mai farlo per davvero. Nemmeno quando gli Stati Uniti hanno deciso che era arrivata l'ora di fare un passo indietro, lasciando il compito di sostenere l'Ucraina all'Europa, pur continuando a fornire un supporto in termini di intelligence.