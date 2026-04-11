Milan-Udinese 0-2 | Ekkelenkamp di testa firma il raddoppio per i friulani | Serie A News

Nella partita di Serie A tra Milan e Udinese, l'Udinese ha vinto 2-0. Nel secondo tempo, Ekkelenkamp ha segnato di testa il secondo gol per gli ospiti, dopo che il primo era stato realizzato da un altro giocatore. La partita si è svolta allo stadio di Milano, con il Milan che ha tentato di recuperare senza successo. La squadra friulana ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

l'Udinese di Kosta Runjaic raddoppia contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano. Notte fonda per il Milan, l'Udinese ne fa un altro. Ancora Nicolò Zaniolo ad imbastire l'azione per i friulani: il numero 10 bianconero pennella con il mancino dalla sinistra sulla testa di Ekkelenkamp, che a due passi dalla porta batte Maignan e firma il 2-0 per la sua squadra. Ora i rossoneri devono alzare la testa, dopo un uno-due micidiale dei ragazzi di Runjaic, che rischia di far sprofondare la squadra di Massimiliano Allegri🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-2: Ekkelenkamp di testa firma il raddoppio per i friulani | Serie A News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-2: raddoppia Ekkelenkamp | LIVE NewsAlle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026:... Bologna-Milan di Serie A 0-2: Nkunku firma il raddoppio rossonero | LIVE NEWSAlle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con...