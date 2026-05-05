Ucraina Zelensky e Putin annunciano la tregua

Da tv2000.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono registrati nuovi bombardamenti che hanno causato vittime civili in Ucraina. Nel frattempo, il presidente russo ha annunciato una tregua temporanea in vista della parata del 9 maggio, mentre il presidente ucraino ha comunicato dettagli sulla situazione nel paese. La decisione di Mosca arriva pochi giorni prima dell'evento commemorativo, con l’obiettivo di ridurre le tensioni durante le celebrazioni.

La guerra in Ucraina. Nella notte, ancora vittime civili per i raid russi. Putin annuncia la tregua per la parata del 9 maggio. Per il presidente Zelensky, partirà tra il 5 e il 6 maggio. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina zelensky e putin annunciano la tregua
© Tv2000.it - Ucraina, Zelensky e Putin annunciano la tregua

Ucraina, Zelensky e Putin annunciano la tregua

Video Ucraina, Zelensky e Putin annunciano la tregua

Notizie correlate

Ucraina. Putin e Zelensky: tregua per la Pasqua ortodossaIeri Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa che cade domenica prossima e Zelensky ha affermato che l’Ucraina farà...

Conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky annunciano il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaUn cessate il fuoco temporaneo, limitato alla sola Pasqua ortodossa, tra Russia e Ucraina: questa la proposta di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ucraina, Russia annuncia cessate il fuoco per 8 e 9 maggio. Zelensky lo propone già dal 6; Zelensky si dice pronto a incontrare Putin in Azerbaigian; Guerra Ucraina-Russia, news oggi 3 maggio 2026: ultime notizie; Guerra Ucraina-Russia, tregua il 9 maggio: la proposta di Putin e la reazione di Zelensky.

ucraina zelensky e putinPutin (isolato nel bunker) invoca la mini tregua per la parata «sottotono», perché ora la Russia teme l'UcrainaPutin è in crisi, isolato dentro i bunker e con la situazione in Ucraina che non trova via d'uscita. Anzi, dopo i ripetuti attacchi di Kiev in profondità nella Russia, che ... corriereadriatico.it

ucraina zelensky e putinGuerra Ucraina, Putin: tregua 8-9 maggio. Kiev: 5 morti in raid russi su due regioni. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin annuncia tregua 8-9 maggio. Zelensky la anticipa mezzanotte 5-6 LIVE ... tg24.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.