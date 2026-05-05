Ucraina Zelensky e Putin annunciano la tregua

Nella notte si sono registrati nuovi bombardamenti che hanno causato vittime civili in Ucraina. Nel frattempo, il presidente russo ha annunciato una tregua temporanea in vista della parata del 9 maggio, mentre il presidente ucraino ha comunicato dettagli sulla situazione nel paese. La decisione di Mosca arriva pochi giorni prima dell'evento commemorativo, con l’obiettivo di ridurre le tensioni durante le celebrazioni.

La guerra in Ucraina. Nella notte, ancora vittime civili per i raid russi. Putin annuncia la tregua per la parata del 9 maggio. Per il presidente Zelensky, partirà tra il 5 e il 6 maggio. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky e Putin annunciano la tregua Ucraina, Zelensky e Putin annunciano la tregua Notizie correlate Ucraina. Putin e Zelensky: tregua per la Pasqua ortodossaIeri Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa che cade domenica prossima e Zelensky ha affermato che l’Ucraina farà... Conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky annunciano il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaUn cessate il fuoco temporaneo, limitato alla sola Pasqua ortodossa, tra Russia e Ucraina: questa la proposta di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ucraina, Russia annuncia cessate il fuoco per 8 e 9 maggio. Zelensky lo propone già dal 6; Zelensky si dice pronto a incontrare Putin in Azerbaigian; Guerra Ucraina-Russia, news oggi 3 maggio 2026: ultime notizie; Guerra Ucraina-Russia, tregua il 9 maggio: la proposta di Putin e la reazione di Zelensky. Putin (isolato nel bunker) invoca la mini tregua per la parata «sottotono», perché ora la Russia teme l'UcrainaPutin è in crisi, isolato dentro i bunker e con la situazione in Ucraina che non trova via d'uscita. Anzi, dopo i ripetuti attacchi di Kiev in profondità nella Russia, che ... corriereadriatico.it Guerra Ucraina, Putin: tregua 8-9 maggio. Kiev: 5 morti in raid russi su due regioni. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin annuncia tregua 8-9 maggio. Zelensky la anticipa mezzanotte 5-6 LIVE ... tg24.sky.it ️ Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-cinque-morti-attacchi-russi-kiev-aveva-annunciato-due-giorni-cessate-fuoco-AIfX1JsC #Ucraina #Russia #guerra #IlSole24Ore - facebook.com facebook Ucraina, Zelensky: "Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo" x.com