Durante la giornata di ieri, il presidente di un paese ha dichiarato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa, che si celebrerà domenica prossima. Il capo dello Stato di un altro paese ha confermato di voler adottare la stessa misura. La notizia riguarda le aree coinvolte nel conflitto e si riferisce a un periodo di tregua temporanea per le festività religiose.

Ieri Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa che cade domenica prossima e Zelensky ha affermato che l’Ucraina farà altrettanto. È forse la prima volta dall’inizio del conflitto che si registra una tale concordanza, anche nei toni, con Zelensky che ha evitato le usuali esternazioni fuori registro. La tregua pasquale dovrebbe durare dalle 16 dell’11 aprile fino al tardo pomeriggio del 12 aprile. Una cosa in sé minima, ma che nel contesto del conflitto ucraino ha una certa rilevanza, anche perché, secondo la ricostruzione di Strana, l’annuncio di Putin sarebbe arrivato in risposta a una sollecitazione ucraina, avvenuta... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina. Putin e Zelensky: tregua per la Pasqua ortodossa

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Il Cremlino annuncia un cessate il fuoco per l'11 e 12 aprile in Ucraina per la Pasqua ortodossa

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