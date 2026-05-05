Ucraina Zelensky | Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo

Il presidente ucraino ha espresso forte disapprovazione riguardo alle richieste di tregua avanzate da alcune parti, definendole un atto di cinismo. Secondo lui, tali richieste vengono fatte principalmente per scopi di propaganda e per giustificare ulteriori raid. Zelensky ha ribadito la posizione del suo governo contro ogni tipo di cessate il fuoco che possa favorire le attività militari di altri soggetti coinvolti nel conflitto.

(Adnkronos) – Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede" la parata del Giorno della vittoria Mosca, per la quale Vladimir Putin ha proposto una tregua di due giorni l'8 e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”

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