Il presidente ucraino ha affermato che la tregua di Pasqua con la Russia dovrebbe proseguire anche dopo le festività. Ha espresso la speranza che questa pausa possa essere prolungata, considerandola un passo verso un processo di pace più stabile. La dichiarazione è arrivata mentre si discute di eventuali negoziati e di un possibile miglioramento delle relazioni tra i due paesi.

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il cessate il fuoco di Pasqua con la Russia dovrebbe “continuare oltre le festività”, auspicando un’estensione della tregua come possibile passo verso un processo di pace più stabile. “Abbiamo trasmesso questa proposta alla Russia e, se Mosca dovesse ancora una volta scegliere la guerra invece della pace, dimostrerà al mondo — e in particolare agli Stati Uniti — chi realmente rappresenta la pace”, ha affermato Zelensky durante il suo briefing quotidiano. Il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato una tregua di 32 ore in occasione della Pasqua ortodossa, in vigore dalle 16 di sabato fino alla fine di domenica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Tregua di Pasqua deve continuare oltre le festività”

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