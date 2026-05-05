Ucraina raid russo su Zaporizhizhia | almeno 10 i morti

Martedì, nella città ucraina di Zaporizhzhia, le forze russe hanno lanciato un attacco che ha provocato almeno dieci morti e ferito 18 persone. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e dei feriti, senza specificare ulteriori dettagli sugli obiettivi colpiti o sui danni materiali. La notizia si aggiunge a una serie di eventi di escalation nel conflitto tra i due paesi.

Martedì le forze russe hanno colpito la città ucraina di Zaporizhzhia, causando la morte di almeno dieci persone e il ferimento di altre 18, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’attacco ha provocato incendi che hanno avvolto alcune automobili, un negozio e uno stabilimento industriale. Sono stati danneggiati anche alcuni edifici residenziali, un’officina meccanica e un autolavaggio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Zaporizhizhia: almeno 10 i morti Ucraina, l'esercito di Kiev: i russi avanzano a Zaporizhzhia Notizie correlate Ucraina, raid russo a Sumy: almeno 15 morti tra cui tre bambini(LaPresse) In Ucraina almeno 15 persone sono state uccise, tra cui tre bambini, in seguito a un attacco con droni russi sferrato nella notte contro... Leggi anche: Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ucraina, Mosca propone una tregua il 9 maggio; Allarme Usa: ritardi nelle consegne armi causa conflitto in Iran. Raid russi su Sumy e Zaporizhzhia; Ucraina, nuovi attacchi della Russia a Kherson e a Odessa: ultime news oggi 3 maggio; Ucraina, raid russo su Odessa: almeno 20 feriti. Guerra Sangue prima della tregua, oltre 20 morti nei raid russi in UcrainaIn attesa di vedere se funzioneranno le tregue separate annunciate dalla Russia e dall'Ucraina (quattro giorni in totale, dal 6 al 9 maggio), le due parti hanno intensificato nelle ultime ore i tiri i ... bluewin.ch Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 mortiKiev, 3 mag. (Adnkronos/afp) - Nuovi raid della Russia sull'Ucraina. In un attacco con drone, che ha colpito un veicolo aziendale nella città di Kherson nel sud del Paese, una persona non identific ... iltempo.it Fiamme nella città ucraina di #Zaporizhzhia, dove un attacco aereo russo ha causato la morte di almeno 12 persone - #Ucraina #Russia x.com Ucraina, guerra senza tregua: morti a Zaporizhzhia e Kramatorsk, scontro sul cessate il fuoco - facebook.com facebook