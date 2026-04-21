Ucraina raid russo a Sumy | almeno 15 morti tra cui tre bambini

Nella notte, nella città di Sumy, in Ucraina, un attacco con droni russi ha causato almeno 15 vittime, tra cui tre bambini. L’attacco ha coinvolto un'area densamente popolata e ha provocato danni agli edifici circostanti. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle perdite e stanno effettuando operazioni di soccorso. La notizia si aggiunge a una serie di attacchi che coinvolgono diverse aree del paese.

(LaPresse) In Ucraina almeno 15 persone sono state uccise, tra cui tre bambini, in seguito a un attacco con droni russi sferrato nella notte contro la città di Sumy. Il raid ha provocato un incendio e danneggiato edifici residenziali, automobili e una struttura sanitaria. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo a Sumy: almeno 15 morti tra cui tre bambini Notizie correlate Ucraina, raid russi a Kharkiv: almeno 7 morti tra cui bambiniAlmeno sette persone, tra cui due minorenni, sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in attacco russo la notte scorsa contro un edificio... Ucraina, raid russo a Kramatorsk uccide tre persone, tra cui un ragazzo di 13 anniUna bomba planante russa ha colpito una zona residenziale di Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, uccidendo tre persone e ferendone almeno sette: tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Massicci raid russi in Ucraina. Decine le vittime; La guerra contro il tempo per il futuro dell’Ucraina; Video. Ucraina, raid russi su Kiev, Odessa e Dnipro: 12 morti; Raid incrociati di droni tra Ucraina e Russia. Guerra Ucraina Russia, domani voto ambasciatori Ue su prestito da 90 mld a Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, domani voto ambasciatori Ue su prestito da 90 mld a Kiev. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, raid di Mosca su Chernihiv: ucciso un 16enne, quattro feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, attacco a Kiev. Zelensky: verifichiamo ogni dettaglio su assalitore. LIVE ... tg24.sky.it Prestito Ue da 90 miliardi all'Ucraina: svolta dopo il veto ungaro-slovacco x.com #MARIATONA CLESSIDRE MISSIONARIE APERTE https://radiomaria.it/sostienici/ #radiomaria #missioni #africa #ucraina #libano facebook