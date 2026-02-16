Ucraina meno raid russi ma più letali | nel 2025 vittime civili aumentate del 26%

Nel 2025, le vittime civili in Ucraina sono aumentate del 26% a causa di attacchi russi più mirati ma più sanguinosi. Secondo un rapporto di Action on Armed Violence, i bombardamenti sono diminuiti, ma la loro intensità ha portato a conseguenze più gravi per la popolazione civile. Le aree urbane, come Kharkiv e Dnipro, hanno subito danni più profondi e perdite più numerose.

Un minor numero di attacchi russi, che hanno avuto però risultati più letali. E’ così che è cambiata la guerra in Ucraina secondo Action on Armed Violence. Dal report annuale pubblicato oggi dalla ong britannica emerge che nel 2025 le forze di Mosca hanno usato le proprie armi in modo da generare un maggiore impatto sulla popolazione civile, sia attraverso un maggiore utilizzo di droni, munizioni più pesanti, scelte specifiche di bersagli di aree popolate o ripetuti raid contro le infrastrutture urbane. Nel 2025 2.248 civili sono stati uccisi e 12.493 feriti da armi esplosive, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la notte, la Russia ha lanciato un nuovo attacco contro Odessa.

