Ucraina meno raid russi ma più letali | nel 2025 vittime civili aumentate del 26%
Nel 2025, le vittime civili in Ucraina sono aumentate del 26% a causa di attacchi russi più mirati ma più sanguinosi. Secondo un rapporto di Action on Armed Violence, i bombardamenti sono diminuiti, ma la loro intensità ha portato a conseguenze più gravi per la popolazione civile. Le aree urbane, come Kharkiv e Dnipro, hanno subito danni più profondi e perdite più numerose.
Un minor numero di attacchi russi, che hanno avuto però risultati più letali. E’ così che è cambiata la guerra in Ucraina secondo Action on Armed Violence. Dal report annuale pubblicato oggi dalla ong britannica emerge che nel 2025 le forze di Mosca hanno usato le proprie armi in modo da generare un maggiore impatto sulla popolazione civile, sia attraverso un maggiore utilizzo di droni, munizioni più pesanti, scelte specifiche di bersagli di aree popolate o ripetuti raid contro le infrastrutture urbane. Nel 2025 2.248 civili sono stati uccisi e 12.493 feriti da armi esplosive, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ucraina: Guardian, 'nel 2025 vittime civili ucraine aumentate del 26%'
Secondo il Guardian, nel 2025 le vittime civili ucraine sono cresciute del 26% a causa dei bombardamenti, un incremento che si lega all’aumento degli attacchi russi contro le città e le infrastrutture nazionali.
Ucraina, raid russi su Odessa: ingenti danni a edifici civili e industriali
Durante la notte, la Russia ha lanciato un nuovo attacco contro Odessa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ucraina, raid russo nel Kharkiv: morti tre bambini e un adulto; Zelensky: Putin vuole tregua per problemi bilancio. Ultimatum Usa a Ucraina e Russia per pace entro giugno; Dal mondo - osservatoreromano.va; Ucraina, Leopoli e l’ovest al buio per i raid. Spente anche le strutture sciistiche.
Ucraina, la mini-tregua del gelo: stop agli attacchi. Trump: «Putin ha detto sì». E Zelensky ringraziaSottozero. Le temperature in Ucraina sono tra le più basse di sempre. La situazione peggiorerà tanto che in alcune regioni si arriverà addirittura a meno 30. Con ... ilmessaggero.it
Ucraina, bombardate Kharkiv e Zaporizhzhia: almeno due morti. Dall'Ue nuove sanzioni contro Mosca: colpite banche ed energiaUna coppia è rimasta uccisa nella notte in un attacco con droni russi nella regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia, hanno riferito venerdì le autorità locali. Un uomo di 49 anni e una donna di 48 ... affaritaliani.it
La Russia non combatte soltanto in Ucraina. Mentre droni e sabotaggi attraversano i confini della Nato, Mosca conduce una guerra parallela, più silenziosa ma non meno pervasiva: quella dello spionaggio in Europa. I numeri, per la prima volta sistematizzati i - facebook.com facebook
Agostino @Intersos da Kiyv: "In #Ucraina le poste sono aperte 24 ore su 24 per ospitare le persone, perché la situazione rimane drammatica, con temperature che ormai da un mese sono sotto zero, raggiungendo anche meno 24, meno 25 gradi lo scorso w x.com