Ubriaco tenta di colpire un giovane in centro a Como | si ferisce da solo durante la lite denunciato 19enne

Una serata nel centro storico di Como si è conclusa con un intervento della polizia dopo una lite tra giovani. Un giovane di 19 anni, sotto l’effetto di alcol, ha cercato di aggredire un altro ragazzo, ma durante la colluttazione si è ferito da solo e ha dovuto essere soccorso. Successivamente, è stato denunciato per aver tentato di aggredire l’altro ragazzo.

Serata agitata nel centro storico di Como, dove una lite tra giovani è degenerata fino all’intervento della polizia di Stato. Un 19enne tunisino, residente in provincia di Lecco e regolare sul territorio nazionale, visibilmente ubriaco, ha tentato di colpire un altro ragazzo con un oggetto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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