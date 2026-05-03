Un autista di Autoguidovie è stato aggredito con un manganello durante una lite avvenuta a Marcignago, in provincia di Pavia. La Polizia ha identificato e denunciato in stato di libertà un giovane di 19 anni residente nella zona, ritenuto responsabile dell'aggressione. L'episodio è avvenuto il 3 maggio 2026, e le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini per approfondire i fatti.

Marcignago (Pavia), 3 maggio 2026 - È stato identificato, e denunciato in stato di libertà, il presunto responsabile dell'aggressione di un autista di Autoguidovie: si tratta di un 19enne che vive nella zona. L'episodio era successo verso le 18.30 di mercoledì 29 aprile alla fermata del pullman in via Umberto Primo a Marcignago. Una lite iniziata per banali motivi di viabilità, con la discussione tra il conducente del mezzo pubblico e un giovane uomo a bordo di un monopattino elettrico. La situazione era però degenerata perché, dopo un primo scambio di accuse a distanza, il ragazzo in strada era salito sul pullman e aveva colpito...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marcignago, autista di Autoguidovie aggredito con un manganello durante una lite: denunciato 19enne

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