ubriaco molesta i passeggeri e i carabinieri

Un uomo sotto l’effetto di alcol ha molestato diversi passeggeri su un mezzo pubblico, disturbando la quiete. Quando sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione, l’uomo si è scagliato anche contro di loro, creando ulteriori complicazioni. L’intervento dei militari si è reso necessario per calmare la persona e garantire la sicurezza degli altri presenti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Ubriaco molesta i passeggeri e si scaglia anche contro i carabinieri. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, con il supporto dei militari della Stazione di Arcore, hanno arrestato un peruviano di 36 anni, residente a Busto Arsizio e già noto alle Forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento intorno alle 21.30 della serata precedente, dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un passeggero di un convoglio ferroviario sulla tratta Milano Porta Garibaldi – Lecco in cui si riferiva di un uomo che, in evidente stato di alterazione da alcol, stava arrecando disturbo ai viaggiatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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