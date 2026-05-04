Ubriaco in treno molesta i passeggeri e aggredisce i carabinieri | arrestato

Un uomo è stato arrestato ad Arcore dopo aver molestato i passeggeri su un treno e aver aggredito i militari intervenuti. Secondo quanto ricostruito, il fermato si trovava in stato di ebrezza e ha disturbato le persone a bordo, poi ha reagito violentemente quando sono arrivati i carabinieri. L'intervento delle forze dell'ordine si è concluso con l'arresto dell'uomo, che è stato portato in caserma.

Monza, 4 maggio 2026 – Ubriaco molesta i passeggeri e si scaglia anche contro i carabinieri. Arresto ad Arcore. Alcune notti fa, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, con il supporto dei militari della Stazione di Arcore, arrestato un cittadino peruviano di 36 anni, residente a Busto Arsizio e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. L'incidente sul treno. L’intervento intorno alle 21.30 della serata precedente, dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un passeggero di un convoglio ferroviario sulla tratta Milano Porta Garibaldi – Lecco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ubriaco in treno molesta i passeggeri e aggredisce i carabinieri: arrestato Notizie correlate Ubriaco molesta clienti al supermercato e aggredisce carabinieri e sanitari: arrestato 54enneCaos a Traversetolo: l’uomo ha dato in escandescenze anche in ambulanza ferendo una soccorritrice. Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoHa aggredito in strada i militari, dopo averli chiamati: sul posto due pattuglie e il 118. Panoramica sull’argomento Troppo ubriaco e molesto in treno. Denunciato un 26enne svizzeroProsegue l’attività di prevenzione e sicurezza della polizia di Stato a Reggio, con il personale delle Volanti che ha intensificato alcuni specifici controlli. Nell’ultimo fine settimana si contano 31 ... ilrestodelcarlino.it Ubriaco in treno scende alla stazione sbagliata e ruba un'auto per tornare a casaI carabinieri arrestano un russo: sceso dal treno a Fossanova, ha iniziato a vagare e ha portato via una macchina da un'azienda. Processato ieri, è tornato in libertà ... latinaoggi.eu