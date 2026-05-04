Ubriaco molesta i passeggeri viene fatto scendere dal treno e tenta di buttarsi sui binari

Un uomo, visibilmente ubriaco, ha molestato alcuni passeggeri su un treno e, dopo essere stato fatto scendere, ha tentato di gettarsi sui binari. L'intervento rapido dei carabinieri della Radiomobile, supportati dai colleghi della stazione, ha impedito che si verificasse un incidente grave. La situazione è stata gestita sul posto, senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte.