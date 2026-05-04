Ubriaco molesta i passeggeri viene fatto scendere dal treno e tenta di buttarsi sui binari
Un uomo, visibilmente ubriaco, ha molestato alcuni passeggeri su un treno e, dopo essere stato fatto scendere, ha tentato di gettarsi sui binari. L'intervento rapido dei carabinieri della Radiomobile, supportati dai colleghi della stazione, ha impedito che si verificasse un incidente grave. La situazione è stata gestita sul posto, senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte.
Ha tentato di buttarsi sui binari ma il tempestivo intervento dei carabinieri della Radiomobile con il supporto di quelli della stazione ha evitato il peggio. Attimi di paura quelli vissuti nella serata del 24 aprile allo scalo ferroviario di Arcore. Al 112 era giunta la segnalazione della.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tram esce dai binari per una ruota bloccata, passeggeri fatti scendere: l'episodio a pochi giorni dal deragliamento con 2 morti
Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito tra un treno: 30enne gravissimoReggio Emilia, 26 marzo 2026 - Stava aspettando il treno sul binario 4 della stazione centrale di Reggio Emilia a bordo del suo monopattino.