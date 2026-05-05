Tutto pronto per la undicesima Primiero Dolomiti Marathon

L’11esima edizione della Primiero Dolomiti Marathon si terrà il 4 luglio, attirando gli appassionati di corsa in montagna. La manifestazione si svolgerà tra i paesaggi delle Dolomiti, con un percorso che attraversa le vallate e le cime della zona. Gli organizzatori hanno confermato la disponibilità di tutte le strutture e servizi necessari per accogliere i partecipanti e gli spettatori.

Gli appassionati della corsa in montagna segnano in rosso il 4 luglio, giorno in cui torna l’11esima edizione della Primiero Dolomiti Marathon, pronta a regalare spettacolo tra i suggestivi scenari delle Dolomiti. Punto di riferimento del trail internazionale, l’evento accoglierà runner da tutto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Mythos Primiero Dolomiti: sul percorso del Mondiale MTB Marathon 2026 (spoiler: sono esploso) Notizie correlate "Salerno Corre": tutto pronto per l'undicesima edizioneManca ormai poco per l’undicesima edizione della "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno,... Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorsoPrato, 15 aprile 2026 – Tutto pronto per la 36esima Prato Half Marathon–Maratonina di Prato, in programma domenica 19 aprile con partenza alle 9,30...