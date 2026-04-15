Prato Half Marathon tutto pronto Ecco il percorso

La Prato Half Marathon si terrà domenica 19 aprile, con partenza alle 9,30 dal Castello dell'Imperatore. La gara, alla sua 36ª edizione, vede la partecipazione di numerosi atleti e appassionati provenienti da varie regioni. Il percorso, che attraversa alcune zone della città, è stato definito e pronto per l'evento. L'organizzazione ha comunicato tutte le informazioni necessarie per i partecipanti e gli spettatori.

Prato, 15 aprile 2026 – Tutto pronto per la 36esima Prato Half Marathon–Maratonina di Prato, in programma domenica 19 aprile con partenza alle 9,30 dal Castello dell'Imperatore. I partecipanti affronteranno i classici 21,097 km su un percorso interamente pianeggiante che si snoda tra le vie della città. La presentazione ufficiale della manifestazione si è svolta questa mattina presso Palazzo Banci Buonamici, alla presenza del presidente della Provincia Simone Calamai, del consigliere regionale Matteo Biffoni, del presidente di Estra Francesco Macrì, del direttore Luca Silvestri e degli organizzatori. La gara sarà valida come Campionato Toscano FIDAL di mezza maratona e assegnerà i titoli regionali con premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria, sia maschile che femminile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorso 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorsoFirenze, 26 marzo 2026 – Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica 29 marzo, appuntamento podistico organizzato da Uisp Firenze con... Half Marathon da record, domenica 6mila al via e un percorso tra i monumenti del centroSarà un’edizione da ricordare quella in programma domenica 29 marzo 2026 per la Half Marathon Firenze, che taglia il traguardo della 42esima edizione... Temi più discussi: Prato Half Marathon, il 19 aprile la 36esime edizione della manifestazione; Prato Half Marathon: il via domenica 19 aprile dal Castello dell’Imperatore; La Maratonina scalda i muscoli: ci siamo quasi; La prima volta di una corsa sui 21 km di Prato, un’edizione zero verso la Maratonina. PRATO - Prato Half Marathon: il via domenica 19 aprile dal Castello dell’ImperatorePartirà domenica 19 aprile dal Castello dell’Imperatore la 36° edizione della Prato Half Marathon. Il percorso resta lo stesso, poco più di 21 km tutti pianeggianti da correre per le vie della città l ... toscanatv.it Prato Half Marathon, tutto pronto. La festa al VillagePrato, 12 aprile 2025 – Alle 9,30 di domenica 13 aprile partirà la 35° edizione della Prato Half Marathon, Il Village predisposto in Piazza delle Carceri ha aperto alle 10 ed è stato invaso da oltre ... lanazione.it Cerco pettorale per prato half marathon del 19 aprile, se qualcuno dovesse averlo - facebook.com facebook