’Branzino’ Iscrizioni ancora aperte

Le iscrizioni alla 9ª edizione di Branzino The Challenge sono ancora aperte e resteranno disponibili fino a martedì 31 marzo. La manifestazione si terrà a Orbetello dal primo al 3 maggio e rappresenta uno degli eventi più importanti nel settore della pesca sportiva da kayak in Europa. La gara coinvolgerà diversi partecipanti provenienti da vari paesi e si svolgerà nel weekend di inizio maggio.

Le iscrizioni alla 9ª edizione di Branzino The Challenge resteranno aperte fino a martedì 31 marzo. La manifestazione internazionale si svolgerà a Orbetello da venerdì 1 a domenica 3 maggio e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel panorama europeo della pesca sportiva da kayak. Branzino The Challenge è considerato il più prestigioso evento di pesca sportiva da kayak in Europa ed è organizzato dall’associazione sportiva Insidefishing con il patrocinio del Comune di Orbetello. Il cuore della manifestazione sarà l’area del Circolo Canottieri di Orbetello, dove verrà allestita la struttura di accoglienza dedicata agli atleti, agli appassionati e ai visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Branzino’. Iscrizioni ancora aperte Articoli correlati Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “Glob”Arezzo, 31 dicembre 2025 – Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “Glob”: il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità. LAZIOSound 2026: Iscrizioni Aperte e NovitàCosa: Sesta edizione di LAZIOSound, il contest musicale della Regione Lazio dedicato ai talenti under 35. Una selezione di notizie su 'Branzino' Iscrizioni ancora aperte Argomenti discussi: ’Branzino’. Iscrizioni ancora aperte; Branzino the Challenge, iscrizioni aperte per la nona edizione. Iscrizioni all’Albo ancora aperteC’è tempo sino all’1 settembre per iscrivervi all’Albo comunale delle associazioni. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che, dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la prima finestra di adesione, ... lanazione.it