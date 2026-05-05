Tutto lo swing di Tony Bradascio e della sua band

Un concerto di musica jazz si svolgerà con la partecipazione di un noto batterista italiano e altri musicisti di talento, riuniti in un quartetto chiamato “all stars”. L’evento presenterà un repertorio che spazia tra standard swing e composizioni originali, creando un’atmosfera energica e raffinata. La serata sarà caratterizzata da un’interpretazione dinamica e ricca di sfumature, con un focus sulla tradizione jazz e sulla creatività dei musicisti coinvolti.

Uno dei migliori batteristi jazz italiani insieme ad altri talentuosi musicisti raccolti in un quartetto “all stars“, protagonisti di un concerto energico e raffinato che si muoverà tra standard swing e pezzi originali. È l’evento “Time to Swing“, che si terrà venerdì alle 21 sul palco del Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno. A esibirsi sarà il Tommy Bradascio Quartet, quartetto composto da Tommy Bradascio alla batteria, dal cubano Gendrickson Mena alla tromba e al flicorno, Alberto Bonacasa al pianoforte e Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso. Assieme trasporteranno nei mondi eleganti e travolgenti del jazz e dello swing, tra melodie, armonie e improvvisazioni cariche di passione e autenticità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto lo swing di Tony Bradascio e della sua band Notizie correlate Swing band della Filarmonica di San Fruttuoso, diretta da Stefano RiggiLa Filarmonica di San Fruttuoso presenta una serata musicale con la sua Swing Band. Mini Swing Gang BandVenerdì 12 giugno il Pasquino Art Center di Trastevere ospita Mini Swing Gang Band, una formazione nata nel 2018 e dedicata alla riscoperta delle...