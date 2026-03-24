Mini Swing Gang Band

Venerdì 12 giugno il Pasquino Art Center di Trastevere ospita , una formazione nata nel 2018 e dedicata alla riscoperta delle atmosfere della musica swing e jazz delle origini, reinterpretate in chiave vintage.Inizialmente concepita come trio vocale, la band si arricchisce presto della presenza ritmico-armonica di pianoforte e batteria, dando vita ad una formazione dal suono elegante e coinvolgente. La unisce così tradizione e reinterpretazione, in un viaggio musicale che attraversa il tempo mantenendo sempre lo spirito dello swing. Una stretta vicinanza con il mondo del ballo swing e lindy hop rende le performance adatte anche alla social dance e all’accompagnamento di ballerini, trasformando il concerto in uno spettacolo dinamico e coinvolgente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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