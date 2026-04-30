' Tutto il mondo è un museo! cercatori nell' oceano delle memorie' al Teatro Verdi di Pisa

Va in scena il 3 maggio al Teatro Verdi di Pisa "Tutto il mondo è un museo! Cercatori nell’Oceano delle Memorie", evento conclusivo del concorso "Memorie di famiglia nel museo di classe", promosso dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa con il contributo di Fondazione Pisa.Nel corso.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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