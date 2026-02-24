Rosignano | rifiuta di sottoporsi ai test antidroga e in auto nasconde un coltello | denunciata

Una donna di 55 anni, nota alle forze dell’ordine per precedenti, è stata denunciata a Rosignano dopo aver rifiutato di sottoporsi ai test antidroga e aver nascosto un coltello nel veicolo. I carabinieri, impegnati in controlli di routine, hanno scoperto l’arma durante una perquisizione. La donna ha opposto resistenza al controllo e ha negato l’uso di sostanze stupefacenti. Le verifiche continuano per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

A Rosignano i carabinieri, durante i controlli volti alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità diffusa, hanno denunciato una 55enne con numerosi precedenti a suo carico. La donna è stata fermata alla guida della propria auto rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. All'interno della vettura inoltre i militari dell'Arma hanno rinvenuto un coltello, il cui porto in luogo pubblico è vietato. Alla luce di quanto emerso la conducente è stata deferita due volte all'autorità giudiziaria.