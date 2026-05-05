Tutti i marcatori fino alla Seconda Categoria Civitella Ruscelli firma la permanenza in Promozione

Nell’ultima giornata di campionato in Promozione, il Civitella guidato dall’allenatore Gardini ha ottenuto la salvezza battendo di misura il Gambettola, evitando così la possibilità di disputare i playout. La vittoria ha permesso alla squadra di mantenere la categoria e di concludere il campionato con i punti necessari per la permanenza. La partita si è disputata in un clima di grande tensione, con entrambe le formazioni alla ricerca di un risultato utile.

All’ultima giornata di campionato in Promozione il Civitella di mister Gardini ha centrato la salvezza, battendo di misura nello scontro diretto per evitare di finire nei playout il Gambettola. In Prima Categoria, già promossa l’ Edelweiss Jolly nel girone G, in quello H il Collinello va allo spareggio. Promozione (34ª giornata): Civitella-Gambettola 1-0 (Ruscelli). Classifica finale: Savignanese 66; Misano 62; Cervia 58; Vis Novafeltria 56; Stella 54; Diegaro, Bakia Cesenatico 48; San Pietro in Vincoli, Riccione 45; Roncofreddo 40; Civitella 39; Rena 35; Gambettola 34, Bagnacavallo, Bellaria 32; Bellariva 29; Classe 22. Prima Categoria (30ª giornata).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti i marcatori fino alla Seconda Categoria. Civitella, Ruscelli firma la permanenza in Promozione Notizie correlate Leggi anche: Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Gregori a segno: il Civitella espugna Cervia e respira Tutti i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Lo Sporting Predappio stende la capolista MarinaEcco i risultati e i marcatori forlivesi dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE - Seconda Categoria, Playoff e Playout: tutti i risultati e i marcatori; Il calcio dilettantistico in 90 minuti: risultati finali, marcatori e verdetti; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Seconda Categoria / Tabellini, risultati e marcatori della ventottesima giornata dei gironi B, C, D ed F. Tutti i marcatori fino alla Seconda Categoria. Civitella, Ruscelli firma la permanenza in PromozioneAll’ultima giornata di campionato in Promozione il Civitella di mister Gardini ha centrato la salvezza, battendo di misura nello ... sport.quotidiano.net Calcio, tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Prima, l’Edelweiss cade ma vince il campionatoIn dirittura di arrivo i campionati dei dilettanti regionali. In Promozione il Civitella, sconfitto, dovrà cercare la salvezza all’ultima ... msn.com IL ROFRANO È IN SECONDA CATEGORIA! Con tre giornate d’anticipo e una cavalcata trionfale da 58 punti, il Rofrano festeggia il salto di categoria! Decisivo il 2-1 contro il Supersantos che ha dato il via alla festa in paese. "Una vittoria sportiva e soci - facebook.com facebook