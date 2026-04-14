Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Gregori a segno | il Civitella espugna Cervia e respira
Nel calcio regionale, il Civitella ha ottenuto una vittoria importante in Promozione, battendo in trasferta il Cervia. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra ospite, consentendole di conquistare tre punti e migliorare la classifica. I marcatori della partita hanno contribuito alla vittoria, con Gregori che ha segnato uno dei gol decisivi. Questa gara si inserisce in un quadro di risultati che coinvolgono le categorie dalla Promozione alla Seconda Categoria.
I risultati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione il Civitella coglie tre punti d’oro espugnando Cervia. In Prima l’Edelweiss, capolista del girone G, non va oltre al pari, mentre il Collinello, in vetta al girone H, cala un poker. Promozione (31ª giornata): Cervia Utd-Civitella 0-1 (Gregori). Classifica: Misano 62; Savignanese 60; Cervia Utd 54; Vis Novafeltria 49; Stella 48; San Pietro in Vincoli, Bakia 45; Riccione 44; Diegaro 42; Roncofreddo 34; Civitella 33; Gambettola 32, Bellaria 29; Reno, Bagnacavallo 26; Bellariva 25; Classe 22. Prima Categoria (27ª g.). Girone G: Edelweiss Jolly-Pianta 0-0, Fosso Ghiaia-Meldola 0-2...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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