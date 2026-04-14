Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Gregori a segno | il Civitella espugna Cervia e respira

Nel calcio regionale, il Civitella ha ottenuto una vittoria importante in Promozione, battendo in trasferta il Cervia. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra ospite, consentendole di conquistare tre punti e migliorare la classifica. I marcatori della partita hanno contribuito alla vittoria, con Gregori che ha segnato uno dei gol decisivi. Questa gara si inserisce in un quadro di risultati che coinvolgono le categorie dalla Promozione alla Seconda Categoria.