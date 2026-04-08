Durante le celebrazioni per il trentesimo anniversario della girl band degli anni ’90, una delle componenti ha espresso dubbi sulla trasparenza di alcune colleghe e ha commentato con scetticismo l’idea di un documentario dedicato al gruppo. La cantante ha dichiarato di non essere convinta che un progetto simile possa essere efficace, lasciando intendere tensioni o riserve all’interno del gruppo. La band ha recentemente festeggiato tre decenni di attività musicale.

Non ci gira attorno Mel B e va dritto al punto sull’ipotesi di un documentario dedicato alle Spice Girls, la girl band popolarissima negli Anni 90, in occasione del 30esimo anniversario. La cantante ha affermato che il progetto potrebbe realizzarsi, ma ha insistito sul fatto che debba essere onesto, il che potrebbe rivelarsi una sfida o addirittura potrebbe far saltare tutto quanto. Il perché? “Non tutte le ragazze sono oneste”, ha dichiarato l’ex componente della band, come riporta il magazine Hello! Mel B poi ha smentito le voci di un tour di reunion per il l’evento e ha confermato di aver chiuso con le esibizioni. “Penso che a tutte sia stato chiesto e che tutte ci abbiamo pensato a un certo punto – ha dichiarato Melanie “Mel B” Brown aggiungendo che “deve essere fatto nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non tutte le Spice Girls sono oneste, ho i miei dubbi che un documentario su di noi possa funzionare”: Mel B perplessa. La girl band festeggia il 30esimo anniversario

Spice Girls, niente documentario per i 30 anni e Mel B spiega: "Non tutte vogliono essere oneste"La cantante ha svelato il motivo per cui il progetto che avrebbe raccontato la storia della girl band non è stato realizzato.

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Mel B: «Un documentario sulle Spice Girls? Dovrebbe essere onesto e non tutte vogliono essere oneste»La ex componente della girl band ha anche negato la possibilità di una reunion per i 30 anni di «Wanna Be»: «A 50 anni non ho voglia di andare in tour» ... corriere.it

Mel B frena sul documentario delle Spice Girls: Non tutte sono pronte a essere onesteUna delle voci dello storico quintetto pop esprime dubbi sul progetto celebrativo per i 30 anni del gruppo ... repubblica.it

Mel B: «Un documentario sulle Spice Girls Sì ma dovrebbe essere onesto e non tutte vogliono esserlo» x.com

Pop Music. Durante un’intervista per Hello! Magazine, Mel B smentisce una potenziale reunion delle Spice Girls in onore dei 30 anni dal rilascio del singolo di debutto della girl band “Wannabe”. - facebook.com facebook