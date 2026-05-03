Il Met Gala 2026 si avvicina, segnando un appuntamento atteso da appassionati di moda e bellezza. Ogni anno, questa manifestazione diventa palco di look innovativi e spesso rivoluzionari, capaci di influenzare tendenze e standard estetici. Negli anni precedenti, alcuni beauty look si sono distinti per aver lasciato un segno duraturo, modificando le regole del settore e ispirando nuove interpretazioni di stile.

Ok, ci siamo quasi. Il primo lunedì di maggio è praticamente una festività non ufficiale per chiunque ami moda e beauty, e il Met Gala 2026 è dietro l’angolo. Tema: Fashion Is Art. Tradotto? Non solo outfit spettacolari, ma veri e propri esercizi di estetica vivente. E sì, il beauty sarà come sempre metà del racconto. Perché se c’è una cosa che il Met ci ha insegnato negli anni è questa: i capelli e il make-up non sono un dettaglio, sono narrativa. Il Met Gala è un laboratorio di bellezza, e il beauty non è più un supporto. Organizzato dal Metropolitan Museum of Art, il Met Gala non è mai stato solo un red carpet. È uno spazio dove le celeb costruiscono identità visive fortissime, spesso anticipando trend che poi vediamo ovunque—su TikTok, nelle campagne beauty, per strada.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Met Gala 2026: i beauty look più iconici che hanno letteralmente cambiato le regole (e il feed)

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