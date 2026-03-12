Niente volo Bari-New York con Neos per l’estate ma dal 2 maggio con United Airlines Aeroporti di Puglia

Aeroporti di Puglia ha annunciato che il volo diretto Bari-New York con Neos non sarà operato questa estate. La compagnia ha confermato la cancellazione del collegamento previsto per la stagione estiva 2026. Dal 2 maggio, invece, sarà attivo il volo con United Airlines. La notizia riguarda esclusivamente il collegamento tra l’aeroporto di Bari e New York per il prossimo periodo estivo.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari–New York previsto per la summer 2026. Al momento Neos non ha ancora comunicato le ragioni alla base di questa decisione. Sarà cura del vettore fornire comunicazioni ufficiali in ordine alle modalità di rimborso eo di eventuali riprotezioni. Aeroporti di Puglia, sottolinea come sia comunque garantito il collegamento diretto con l'area metropolitana di New York grazie alla programmazione della compagnia United Airlines che, a partire dal prossimo 2 maggio, opererà quattro frequenze settimanali tra Bari e Newark.