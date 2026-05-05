Vallombrosa, situata nelle vicinanze di Firenze, si propone di rafforzare la propria attrattività turistica e culturale, puntando a diventare una destinazione di riferimento durante tutto l’anno. La località, nota per il suo paesaggio montano, sta avviando iniziative volte a promuovere un turismo lento, che valorizzi il patrimonio naturale e culturale della zona. L’obiettivo è attrarre visitatori interessati a un’esperienza più autentica e sostenibile.

di Manuela Plastina Vallombrosa, la montagna di Firenze, punta a un rilancio turistico e culturale per diventare sempre più un punto di riferimento lungo un intero anno. La Pro Loco Saltino Vallombrosa ha impostato un programma che parte in questi giorni e arriva fino a Natale. Non una rassegna, ma una strategia per rilanciare un luogo dove il patrimonio ambientale si intreccia con quello storico e artistico, dove la foresta si abbina a un’Abbazia secolare, ma che è anche luogo di svago, benessere e location naturale di eventi di spettacolo e divertimento. "Sarà un calendario ricco, articolato e capace di parlare a pubblici diversi – dice Lorenzo Caffè, presidente della Pro Loco – sotto un unico e ambizioso progetto chiamato ’ Le Vie di Vallombrosa ’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo slow in Valdarno. Vallombrosa brilla ancora

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