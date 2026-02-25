Cammini c’è la legge per finanziare le Vie del turismo slow

NUOVI TREND. Il Senato ha dato l’ok: 5 milioni in tutta Italia. Sui tracciati orobici, tremila pellegrini e tanti stranieri. Più tutti i camminatori che non si sono registrati ma che percorrono gli itinerari bergamaschi. È il «Buen Camino» all’italiana e, perché no, anche alla bergamasca maniera. Passi lenti tra panorami mozzafiato, borghi storici, edifici che raccontano la cultura dei territori e prodotti (anche enogastronomici) che ne testimoniano le tradizioni. Il cammino negli ultimi anni è diventato la nuova frontiera di un turismo che punta a far scoprire luoghi e comunità, ma soprattutto a far riscoprire se stessi durante il viaggio, da compiere rigorosamente a piedi e zaino in spalla. Anche tra le Valli e i Laghi bergamaschi, che ospitano i tracciati dell’Alta via delle Grazie, della Via Decia, della Via delle Sorelle e del Cammino dei tre laghi, frequentati lo scorso anno da oltre 3mila pellegrini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

