Turismo inclusivo | 100 comuni slow firmano il patto per l’accessibilità
Oltre cento comuni appartenenti alla rete Cittaslow hanno firmato un accordo a Firenze per promuovere il turismo accessibile. L'iniziativa mira a migliorare l'accessibilità dei servizi e delle strutture turistiche, coinvolgendo circa tre milioni di persone con disabilità in Italia. Il patto rappresenta un passo concreto verso un turismo più inclusivo, con l’obiettivo di rendere le destinazioni più fruibili a tutti.
? Cosa sapere Mazzi firma a Firenze l'accordo con oltre 100 comuni Cittaslow per l'accessibilità.. L'iniziativa punta a coinvolgere 3 milioni di persone con disabilità nel turismo nazionale.. A Firenze, durante l’evento dedicato all’accessibilità denominato Italia Insieme, Mazzi ha annunciato la firma di un accordo con Cittaslow che coinvolge oltre 100 comuni della rete Anci per garantire pratiche di accoglienza e sostenibilità inclusive. Il patto d’intesa che vede protagonista la rete dei comuni slow si aggiunge alle già consolidate strategie di gestione del territorio, puntando a trasformare il modo in cui i piccoli centri accolgono i visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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