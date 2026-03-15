Allerta Meteo il sindaco Trantino dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole

Il sindaco ha deciso di sospendere le attività didattiche nelle scuole per domani. La decisione è stata presa dopo aver esaminato i modelli meteorologici e aver consultato altri enti, anche se nella mattinata sono previste piogge leggere. La misura riguarda tutte le scuole del territorio e mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

“Dopo aver verificato i modelli previsionali ed esserci consultati anche con altri enti, abbiamo deciso di sospendere l'attività didattiche per domani", così in un video su Facebook il primo cittadino “Dopo aver verificato i modelli previsionali ed esserci consultati anche con altri enti, abbiamo deciso di sospendere l'attività didattiche per domani, anche se in mattinata sono previste piogge leggere. Dalle 13 in poi è invece previsto un serio peggioramento, quindi a scopo cautelativo, essendo la sicurezza dei nostri ragazzi. Abbiamo deciso di comportarci in questo modo anche se questo mi rendo conto potrà comportare qualche disagio per le famiglie”, così il sindaco Trantino sulla sua pagina Facebook CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Allerta meteo: scuole chiuse per lunedì 19 gennaio 2026 – elenco dei comuni con sospensione delle attività didatticheL’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo a causa di un intenso vortice ciclonico in arrivo dal Mediterraneo meridionale. Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 21 gennaio: stop alle attività didattiche in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTOContinua a imperversare il maltempo nelle regioni meridionali, in particolare su Sicilia, Calabria e Sardegna. Contenuti utili per approfondire Allerta Meteo Temi più discussi: Allerta meteo 9 Marzo 2026 n. 26068 (gialla); Allerta meteo dal mattino di giovedì 12 marzo 2026 e per le successive 12-18 ore; Allerta meteo rischio idrogeologico; Meteo, domani allerta gialla. Allerta Meteo a Catania, il sindaco Trantino dispone la sospensione dell’attività didattica nelle scuoleEmanata dal sindaco l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 16 marzo 2026 nelle scuole del territorio comunale di Catania ... ilsicilia.it Riposto, domani allerta meteo arancione. Il sindaco dispone la chiusura delle scuoleA seguito del bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, che prevede per la giornata di lunedì 16 marzo un livello di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idra ... catanianews.it Scuole CHIUSE per maltempo e allerta meteo domani 16 marzo facebook Allerta Meteo Protezione Civile, piogge diffuse e forti temporali al Sud: allarme arancione in due regioni x.com