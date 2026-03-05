Turismo corso gratuito per tecnico delle attività di gestione e promozione delle strutture ricettive

L'Agenzia Formativa Cescot Arezzo ha avviato un corso gratuito rivolto a chi desidera diventare tecnico delle attività di gestione e promozione delle strutture ricettive. Il percorso fornisce competenze sulla gestione del cliente, sulla promozione della struttura e sulla direzione del personale che si occupa del ricevimento. Il corso si rivolge a persone interessate a specializzarsi nel settore del turismo e dell'ospitalità.

L'Agenzia Formativa Cescot Arezzo organizza un percorso formativo gratuito per diventare tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento.Le iscrizioni sono aperte fino al 26 marzo. Le lezioni si svolgeranno ad Arezzo da aprile ad ottobre."Grazie ai fondi del Pr Fse+ 2021-2027 e al progetto Giovanisi della Regione Toscana" spiega la direttrice dell'Agenzia Formativa Chiara Crociani "la partecipazione al corso è completamente gratuita. Il corso si rivolge a chi è appassionato del mondo del turismo e dell'ospitalità. A chi sogna un futuro occupazionale in hotel, resort o strutture ricettive.

ENIT – MINISTERO DEL TURISMO: ITALIA AL TOP PER LE VACANZE INVERNALI. PRIMI IN EUROPA PER TASSO DI SATURAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVEL’Italia continua ad essere meta preferita dai turisti esteri per trascorrere le vacanze, anche nel periodo invernale.

Turismo, la Regione investe 34 milioni di euro. Ci sono i fondi per la riqualificazione delle strutture ricettiveA pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, la Regione affina strategie e obiettivi per un 2026 di rilancio e rafforzamento del turismo...

