La primavera della musica nel Sannio | lo spirito di San Francesco rinasce a Melizzano

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una bellezza che non si limita all’estetica, ma diventa cura per l’anima. È questa l’essenza della seconda edizione di “La Musica: Speranza nell’Inverno della Vita”, l’evento che ha trasformato la chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in un laboratorio di emozioni e inclusione. Ispirata al messaggio universale di San Francesco d’Assisi, la serata ha celebrato la fraternità attraverso il linguaggio delle note, mettendo al centro la dignità umana e la gioia della condivisione. I momenti musicali, curati dal coro Polifonico Madonna della Libera di Melizzano, hanno toccato le corde del cuore del pubblico, grazie anche alla straordinaria voce solista di Matteo Vizzani, del Coro della Diocesi di Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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