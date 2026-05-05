Un nuovo percorso formativo dedicato al turismo nelle Dolomiti si propone di preparare i giovani alle Olimpiadi, offrendo loro l’opportunità di lavorare durante l’evento. Il master prevede modalità di accesso attraverso borse di studio e stage pratici, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze specifiche nel settore. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività legate all’organizzazione e alla gestione dell’evento olimpico.

? Cosa scoprirai Come fanno i giovani a lavorare già durante le Olimpiadi?. Quali sono le modalità per ottenere una borsa di studio?. Perché il 90% dei diplomati trova subito un impiego?. Come si accede ai nuovi spazi didattici della Camera di Commercio?.? In Breve Percorso formativo con 60% lezioni in aula e 40% stage professionale o Erasmus+.. Oltre il 90% dei diplomati trova impiego immediato nel settore turistico montano.. Test di selezione previsti a Jesolo nelle date del 9, 10, 16 e 17 luglio.. Presidente Mario Pozza inaugura nuovi spazi didattici finanziati con fondi PNRR e Regione Veneto..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo Dolomiti: il Master che prepara i giovani alle Olimpiadi

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