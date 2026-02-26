Osservatorio Turismo BPER Lombardia | ricavi in crescita nel 2025 e visitatori in rialzo del 16,6% Milano traina il comparto anche grazie alle Olimpiadi Invernali

Nel 2025, il settore turistico in Lombardia ha registrato un aumento dei ricavi e una crescita del 16,6% dei visitatori, secondo un’indagine condotta su oltre 500 imprese del settore. Milano si conferma come centro nevralgico, grazie anche alle Olimpiadi Invernali che hanno attirato un numero crescente di turisti. I dati riflettono un andamento positivo e indicano prospettive di ulteriori sviluppi per il prossimo anno.

Il turismo lombardo cresce nel 2025 con ricavi in aumento e previsioni ottimistiche per il 2026, trainato da Milano e dall’effetto Olimpiadi Invernali L’Osservatorio Turismo, a cura dell’Ufficio Studi di BPER Banca, fotografa l’evoluzione del settore turistico lombardo attraverso un’indagine condotta su 501 imprese dei servizi di alloggio e ristorazione attive nella regione, offrendo un bilancio del 2025 e delineando le aspettative per il 2026. Il campione fa parte di un’indagine più ampia che comprende anche la Sardegna e la Riviera Romagnola con oltre mille interviste. L’indagine è stata condotta per conto di BPER Banca da MPS Evolving Insights, Istituto di ricerca indipendente, e da TEHA Group (The European House – Ambrosetti), con metodologia CATI nei mesi di novembre-dicembre 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

