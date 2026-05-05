Tunué – le uscite di maggio e giugno 2026

La casa editrice Tunué ha annunciato le sue uscite per i mesi di maggio e giugno 2026. I nuovi volumi sono destinati a un pubblico vario e coprono diversi generi e stili narrativi. Tra le pubblicazioni previste ci sono graphic novel, fumetti e libri illustrati. Le uscite si rivolgono a lettori e lettrici di tutte le età, offrendo una gamma di proposte per ogni interesse.

Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per maggio e giugno 2026. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere. YEKATIT 12. dal 5 maggio Un graphic novel che ricostruisce il massacro di Yekatit 12 (febbraio 1937) e i crimini dell’Italia coloniale in Etiopia, dando voce ai protagonisti della resistenza etiope. Prefazione di Wu Ming 2 e postfazione di Gabriella Ghermandi. LINO BANFI LA COMMEDIA DI UNA VITA. dall’8 maggio In occasione dei suoi 90 anni (il prossimo 9 luglio), la biografia a fumetti di un’icona della commedia e dello spettacolo italiano che al termine di ogni capitolo firma commenti e ricordi esclusivi.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tunué – le uscite di maggio e giugno 2026 Notizie correlate Tunué – le uscite di marzo, aprile e maggio 2026Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per marzo, aprile e maggio 2026. Prossime uscite su NOW (maggio / giugno 2026)È la pay tv per eccellenza: Sky Italia propone contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport.