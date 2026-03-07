Tunué – le uscite di marzo aprile e maggio 2026

In questo articolo vengono illustrate le nuove uscite della casa editrice Tunué previste per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Le pubblicazioni includono fumetti, graphic novel e altre opere inedite che saranno disponibili sul mercato durante questo periodo. Sono dettagliate le date di uscita e le caratteristiche principali di ciascun titolo in programma.

Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per marzo, aprile e maggio 2026. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere. Chi non ama i capibara? A chi non piacciono le grandi avventure? Dopo il successo di Roba da mostri, una nuova storia di formazione per ragazzi firmata da Emiliano Pagani e Puc. Il nuovo libro di PERA TOONS, uno degli autori più venduti negli ultimi anni con quasi 3 milione di copie. Un carosello di battute, una raccolta enigmi e indovinelli, un libro game che mescola le freddure con il più classico gioco da tavolo: il gioco dell’oca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tunué – le uscite di marzo, aprile e maggio 2026 Tunué – le uscite di gennaio, febbraio e marzo 2026Vi presentiamo in questo articolo le uscite della casa editrice Tunué per gennaio, febbraio e marzo 2026. Leggi anche: Calendario Juve: marzo, aprile, maggio i tre mesi della verità. L’analisi completa e le più grandi insidie nel percorso dei bianconeri Contenuti e approfondimenti su Tunué le uscite di marzo aprile e.... Discussioni sull' argomento Tutto quello che sappiamo su uscite fumetti primavera 2026; Termal Bologna Marathon 2026; Centro storico off limits e uscite della tangenziale chiuse: arriva la Bologna Marathon 2026; Migliori cuffie JBL: guida all’acquisto (marzo 2026). NUOVA RECENSIONE ONLINE! PER Tunué TROPPO LIBERA L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel di Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Un bellissimo e interessante fumetto a colori, un graphic novel che ci racconta la vita intensa e dolorosa di una delle - facebook.com facebook