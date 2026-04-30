A maggio e giugno 2026, su NOW, la piattaforma di streaming di Sky Italia, sono previste diverse uscite. La pay tv offre un’ampia gamma di contenuti, tra cui film, serie e eventi sportivi di rilievo. La programmazione include produzioni originali e titoli di successo, accessibili agli abbonati tramite dispositivi vari. Sky Italia continua a puntare su un’offerta diversificata per soddisfare le preferenze di un pubblico ampio e attento alla qualità.

È la pay tv per eccellenza: Sky Italia propone contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Da qualche anno la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i principali canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, SonyColumbia Pictures e non solo; ad essi, si aggiungono molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Prossime uscite su NOW (maggio / giugno 2026)

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