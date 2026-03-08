Dopo aver affrontato un tumore al pancreas, Carlo Vanzini è tornato ai microfoni durante il Gran Premio di Australia, commentando la gara di apertura della Formula Uno. Il pubblico ha accolto con entusiasmo il suo ritorno, considerato da molti un momento speciale. Vanzini, noto telecronista di Sky, ha commentato la corsa collegato da Milano, riprendendo così la sua attività professionale dopo il percorso di cure.

Il ritorno della Formula Uno con il Gran Premio di Australia è coinciso con un ritorno ben più gradito per gli appassionati di automobilismo: quello di Carlo Vanzini, il telecronista di Sky esperto di motori, collegato da Milano per commentare la gara di apertura della F1. Un ritorno che emoziona tutti, perché il giornalista 54enne milanese arriva da un lungo stop necessario per curarsi da un tumore al pancreas: lo scorso giugno gli era stata diagnosticata le neoplasia dopo un controllo di routine. Vanzini non ne aveva fatto un segreto, annunciando l’allontanamento dai riflettori per vincere la più importante delle battaglie. Sua sorella colpita dalla stessa malattia anni fa non ce l’aveva fatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carlo Vanzini è tornato ai microfoni dopo le cure per il tumore al pancreas: “Back in business”. L’abbraccio del pubblico: “La notizia più bella”

Leggi anche: “Guarderò i test di Formula 1 da spettatore”: l’annuncio di Carlo Vanzini dopo il tumore al pancreas. Si deve operare

Leggi anche: Carlo Vanzini torna a casa dopo l'operazione per il tumore: "Grazie a tutti"

Tutti gli aggiornamenti su Carlo Vanzini.

Temi più discussi: Vanzini e la lotta contro il tumore: Ho perso 14 chili, i medici sono angeli. E sogno il GP di Miami; Carlo Vanzini: Per curarmi ho perso 14 chili, ma sono rinato e torno in tv. Sogno il GP di Miami a maggio; La grande attesa e la grande paura; Stefano Crippa, il chirurgo del San Raffaele che ha operato Carlo Vanzini: Al momento della diagnosi il tumore era inoperabile. Curato con un protocollo italiano.

Carlo Vanzini: «Per curarmi ho perso 14 chili, ma sono rinato e torno in tv. Sogno il GP di Miami a maggio»Il telecronista di Sky operato per un tumore al pancreas: «Sommerso da messaggi di affetto. Chi mi ha stupito? Briatore. Dico grazie alla mia ex» ... corriere.it

Vanzini: Sono rinato, non darò più nulla per scontato. Felice di essere tornato a lavorareIl giornalista, voce della Formula 1 su Sky Sport, ha raccontato le emozioni provato dopo l'operazione al pancreas ... golssip.it

“Il suo tumore era inoperabile al momento della diagnosi, è un grande successo della medicina” Carlo Vanzini racconta di aver seguito un protocollo innovativo nell’approccio al suo tumore al pancreas in stato avanzato - facebook.com facebook

Carlo Vanzini dopo la cura innovativa: "Mi hanno tolto tutto, non ci sarà chemio o radioterapia" x.com