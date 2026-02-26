Tumore al pancreas cure promettenti ma per la guarigione occorre prudenza

Un invito alla prudenza arriva dalla Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE) in merito ai recenti risultati su una terapia sperimentale per l’adenocarcinoma duttale pancreatico, pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.Il tumore del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Le cure non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori»Nel salottino di Verissimo torna Enrica Bonaccorti, che sceglie ancora una volta di raccontarsi con grande lucidità e dignità davanti a Silvia...

Tumore del pancreas, svolta nelle cure: arriva una nuova terapia rimborsata in ItaliaPer il tumore del pancreas metastatico con mutazione BRCA arriva in Italia la terapia di mantenimento con olaparib.

Tumore al pancreas: nuove cure e frontiere di ricerca

Il tumore al pancreas non è più senza cura: AIFA approva il primo farmaco rimborsabile
Attenzione però, la rimborsabilità non è per tutti! In ogni caso, la riduzione della progressione della malattia è un segnale fondamentale.

Un studio italiano potrebbe cambiare le linee guida sul tumore al pancreas
I risultati del trial parlano di una possibile svolta terapeutica. Ecco cosa è emerso

Tumore del pancreas metastatico: un nuovo farmaco riduce il rischio che la malattia progredisca