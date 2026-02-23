Fiorentina-Pisa Vanoli | Grazie ai tifosi vittoria importante Gud? Ha fatto un bel gesto venendo in panchina

Vanoli attribuisce la vittoria della Fiorentina contro il Pisa alla spinta dei tifosi, che hanno sostenuto la squadra dal primo minuto. La squadra ha segnato il gol decisivo di Kean nel primo tempo, consolidando una serie di successi consecutivi. Tra i momenti più commentati, il gesto di Gud, che ha deciso di scendere in panchina per incoraggiare i compagni. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza il cammino della squadra.

Firenze, 23 febbraio 2026 - Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina, che batte anche il Pisa - grazie al gol di Kean nel primo tempo - dopo Como e Jagiellonia. Gigliati che risalgono così al sedicesimo posto in virtù di una differenza reti migliore rispetto a Lecce e Cremonese. Questa l'analisi di Paolo Vanoli in sala stampa. “Questa è stata una vittoria cercata e importantissima. Era un derby e dunque dedichiamo questo successo ai nostri tifosi, visto che quest’anno abbiamo dato poche gioie al nostro tifo che oggi ci ha sostenuti fino alla fine. I derby non si giocano ma vanno vinti, l'ho detto alla squadra in settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiorentina, Vanoli squalificato. Col Pisa in panchina Cavalletto. Prima la missione coppaPaolo Vanoli è stato squalificato a causa di comportamenti sanzionati durante l’ultima partita, e questa decisione costringerà l’allenatore a rimanere lontano dalla panchina nel derby contro il Pisa.

