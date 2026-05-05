In un nuovo giro di tariffe, il governo ha annunciato l’applicazione di un dazio del 25% sui veicoli provenienti dall’Europa. La misura deriva dall’accusa che l’Unione Europea non avrebbe rispettato gli impegni presi durante un accordo siglato l’estate precedente. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni commerciali che dura da oltre un anno, con effetti diretti sui prezzi e sulle scelte dei consumatori negli Stati Uniti.

Washington, 5 maggio 2026 – Donald Trump mette nuovi dazi al 25% sulle auto europee. L’Ue, è l’accusa, non ha rispettato gli accordi raggiunti l’estate scorsa. L’Unione, in realtà, non ha ancora ratificato quelle intese, comprensibile che il tycoon abbia perso la pazienza. Più difficile credere che il nuovo round non sia che l’ultimo arrembaggio verso chi non marcia al ritmo della Casa Bianca. A un anno dal Liberation Day – il 2 aprile 2025 – i dazi americani sono già stati bocciati dalla Corte Suprema Usa. Cospicue le richieste di rimborso. Ma i dazi sono rinati con una nuova veste giuridica che, da un lato, lascia meno discrezionalità al presidente, dall’altro, complica di più il non smarrirsi nel labirinto delle tariffe transatlantiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump, un anno di minacce e dazi. Ma sono gli americani a pagare

Trump to REMOVE Tariffs on Canadian Steel! 'Poor Guy'

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L’Unione europea prende schiaffi da Trump e non reagisce. Ursula von der Leyen ha deciso di non commentare i dazi al 25% imposti ad auto e camion fabbricati in Europa in palese violazione dei già pessimi accordi siglati in Scozia. #M5S #Europa @M5S_E x.com