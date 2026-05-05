Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV | Mette in pericolo molti cattolici

Un ex presidente ha nuovamente criticato una figura storica della Chiesa cattolica, accusandola di mettere a rischio i fedeli a causa delle sue posizioni sull’Iran. La sua dichiarazione si unisce a una serie di interventi pubblici che hanno suscitato reazioni e dibattiti. La questione riguarda le opinioni espresse dal pontefice su temi internazionali e il loro impatto sulla comunità religiosa. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici per le sue posizioni sull’Iran. Le parole arrivano alla vigilia della missione di Marco Rubio in Vaticano. Il cardinale Parolin: "Il Pontefice va avanti per la sua strada".🔗 Leggi su Fanpage.it Trump attacca Papa Leone XIV, sconcerto a San Pietro - Agorà 14/04/2026 Notizie correlate Trump attacca ancora Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”Trump attacca nuovamente Papa Leone XIV a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump ancora contro il Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici; Iran, Trump attacca di nuovo Leone XIV: Mette in pericolo i cattolici. Nave Usa scortata fuori da Hormuz, ma Teheran nega; La frattura fra Trump e l'Italia: dagli attacchi al Vaticano alla rottura con Meloni; Guerra, Rubio giovedì a Roma per incontrare il Papa. Trump: forse nuovi raid in Iran. Trump attacca di nuovo Leone XIV: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattoliciA pochi giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, parlando con Salem news channel, il presidente americano torna ad attaccare il Pontefice sull'Iran: Lui pensa sia ok che Teheran abbia un'arma nuclea ... ilfoglio.it Nuovo attacco di Trump al Papa: Sta mettendo a rischio cattolici. Parolin: Leone predica paceIl Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone sull'emittente Salem News, due giorni prima della visita del segretario ... msn.com Papa Leone a Pompei, tutte le informazioni utili - facebook.com facebook Trump attacca di nuovo Papa Leone: "Sta mettendo a rischio molti cattolici". E poi ancora: "Vuole che l'Iran abbia l'arma nucleare, è di Chicago, deve imparare" x.com