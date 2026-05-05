Trump | Spazzerò via l’Iran se colpisce le nostre navi Senza di me la terza guerra mondiale Teheran | Colloqui avanzano Project Freedom è senza sbocco

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in caso di attacco alle navi americane, procederà a eliminare l’Iran. Ha aggiunto che senza il suo ruolo, potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale. Nel frattempo, le autorità iraniane riferiscono che i colloqui internazionali stanno avanzando, ma l’iniziativa denominata Project Freedom non avrebbe ancora raggiunto un risultato concreto. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con scontri verbali e tensioni crescenti.

“Se il cessate il fuoco è finito? Non posso dirtelo. Se rispondessi a questa domanda diresti solo che quest’uomo non è abbastanza intelligente per essere il presidente degli Stati Uniti d’America”. Così il presidente americano Donald Trump intervistato al ‘The Hugh Hewitt Show‘, in merito alla tregua tra Usa e Iran. La compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi, la Alliance Fairfax, ha attraversato lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. La nave, battente bandiera statunitense, era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra lo scorso 28 febbraio. “La nave ha lasciato il Golfo Persico scortata da mezzi militari statunitensi” il 4 maggio, ha dichiarato la Maersk in un comunicato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Spazzerò via l’Iran se colpisce le nostre navi. Senza di me la terza guerra mondiale”. Teheran: “Colloqui avanzano. Project Freedom è senza sbocco” Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi Notizie correlate Trump lancia Project Freedom: “Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene” ma Teheran “Interferenze Usa nello stretto, atto di guerra”Il presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: “Un... Trump sfida l’Iran con il Project Freedom: “Libereremo le navi bloccate a Hormuz”. Ma Teheran avverte: “Intervenire significa violare il cessate il fuoco”Donald Trump annuncia il Project Freedom, un piano che, entrando in azione oggi, dovrebbe favorire il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di...