Trump sfida l’Iran con il Project Freedom | Libereremo le navi bloccate a Hormuz Ma Teheran avverte | Intervenire significa violare il cessate il fuoco

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio del Project Freedom, un'operazione mirata a facilitare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La dichiarazione è arrivata al termine di una serie di tensioni tra le autorità americane e iraniane, con Teheran che ha avvertito che qualsiasi intervento militare per liberare le navi sarebbe considerato una violazione del cessate il fuoco in atto. La notizia ha suscitato attenzione internazionale.

Donald Trump annuncia il Project Freedom, un piano che, entrando in azione oggi, dovrebbe favorire il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. “Paesi di tutto il mondo, quasi tutti estranei al conflitto mediorientale che si sta svolgendo in modo così evidente e violento sotto gli occhi di tutti, hanno chiesto agli Stati Uniti di aiutarli a liberare le loro navi, bloccate nello Stretto di Hormuz a causa di una questione con cui non hanno assolutamente nulla a che fare. Per il bene dell’Iran, del Medio Oriente e degli Stati Uniti, abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in sicurezza fuori da queste vie navigabili soggette a restrizioni, in modo che possano proseguire liberamente e senza intoppi le loro attività”, ha scritto Trump su Truth.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump sfida l’Iran con il Project Freedom: “Libereremo le navi bloccate a Hormuz”. Ma Teheran avverte: “Intervenire significa violare il cessate il fuoco” L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” Notizie correlate Iran, la guerra in diretta, Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz. Teheran avverte: “È violazione del cessate il fuoco”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump annuncia operazione “Project Freedom”, per liberare le navi bloccate nello... Trump lancia Project Freedom: “Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene” ma Teheran “Interferenze Usa nello stretto, atto di guerra”Il presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: “Un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Hormuz, Trump forza il varco e sfida l’Iran; Trump, via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz; Trump lancia Project Freedom: Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene ma Teheran Interferenze Usa nello stretto, atto di guerra; Trump: via al Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. La Stampa. . Gli Stati Uniti avvieranno la loro iniziativa per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. L'iniziativa «Project Freedom, avrà inizio lunedì 4 maggio alle 4 del mattino, ora del Medio Oriente. “Sono piena - facebook.com facebook “Project Freedom”, il piano USA per scortare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, NON scorterà le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Sì, avete capito bene. La missione annunciata da Trump non prevede scorte della Marina militare americana. Gli Stat x.com