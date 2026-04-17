L’Iran ha ufficialmente riaperto lo stretto di Hormuz, consentendo il passaggio di navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco previsto per la prossima settimana. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le imbarcazioni di carattere commerciale che transitano attraverso questa importante via strategica. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha affermato che l’Iran ha accettato di non chiudere più lo stretto in futuro.

L’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla fine del cessate il fuoco la prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. «In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco, sulla rotta coordinata come già annunciata dall’Organizzazione Porti e Organizzazione Marittima della Repubblica Islamica dell’Iran», ha scritto su X. Trump: "L'Iran ha accettato di non chiudere mai più Hormuz" «L'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran riapre Hormuz: via libera alle navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco. Trump: "Teheran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto"

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