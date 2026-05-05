Le immagini di Donald Trump al rientro alla Casa Bianca, dopo un viaggio in Florida, hanno mostrato le sue caviglie gonfie. La scena ha attirato l’attenzione dei media e sollevato domande sulla sua salute. Le fotografie sono state condivise rapidamente online e hanno generato discussioni tra osservatori e addetti ai lavori. La situazione si è verificata mentre Trump stava camminando, senza ulteriori dettagli sul motivo o sulle eventuali conseguenze.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei media, alimentando interrogativi e speculazioni. A far discutere sono le caviglie gonfie di Donald Trump, notate al suo rientro alla Casa Bianca dopo un viaggio in Florida. Le fotografie scattate sul prato sud della residenza presidenziale, mentre camminava con il figlio Donald Jr., mostrerebbero un evidente gonfiore, in particolare alla caviglia sinistra. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha riacceso il dibattito sulle condizioni di salute del presidente. A rendere la situazione ancora più oggetto di attenzione è stata la notizia di un appuntamento dentistico avvenuto durante il fine settimana, non inizialmente comunicato dallo staff.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump, preoccupazione per la sua salute: “È successo mentre camminava”

Trump sotto osservazione: quali interrogativi sulla sua salute mentale L’analisi

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