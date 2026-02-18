Investito mentre camminava sul marciapiede 17enne in fin di vita a Padova

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto a Campo San Martino, vicino Padova. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte, mentre il giovane passeggiava lungo il marciapiede. L’auto, condotta da un 22enne di San Giorgio delle Pertiche, ha colpito il ragazzo senza apparente motivo. I soccorritori lo hanno portato immediatamente in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sui motivi del gesto.

(Adnkronos) – Un 17enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova dopo che ieri, verso mezzanotte, a Campo San Martino, è stato investito mentre camminava sul marciapiede, da un'auto guidata da un 22enne di San Giorgio delle Pertiche. Il minorenne si trovava a piedi con alcuni amici, quando è stato travolto dall'auto senza più controllo che ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di una casa. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Cittadella per stabilire le esatte cause del grave incidente.