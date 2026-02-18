Un 17enne è stato investito mentre camminava sul marciapiede dopo la festa di carnevale

Un ragazzo di 17 anni è stato investito mentre camminava sul marciapiede dopo aver partecipato a una festa di Carnevale. L’incidente si è verificato nella notte tra il 17 e il 18 febbraio a Campo San Martino, lungo la strada provinciale 10. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto avrebbe perso il controllo, travolgendo il giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale con ferite serie. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Grave incidente stradale nella notte tra il 17 e il 18 febbraio a Campo San Martino nell'alta padovana lungo la strada provinciale 10. Attorno all'una del mattino una Fiat Punto con a bordo un 22enne alla guida e a fianco un passeggero di 24 anni, entrambi residenti a San Giorgio delle Pertiche, ha perso il controllo andando ad invadere la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un diciassettenne che in compagnia di amici rincasava da una festa di carnevale che si era tenuta a Marsango.