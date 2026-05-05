Nuovo attacco di Trump al Papa | Sta mettendo in pericolo molti cattolici Giovedì Rubio in Vaticano

Un nuovo scontro tra l’ex presidente e il Vaticano si è acceso nelle ultime ore, con quest’ultimo che ha accusato il Papa di mettere a rischio molti cattolici. Nel frattempo, giovedì prossimo un senatore statunitense sarà in visita in Vaticano, in un contesto che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra le parti, con dichiarazioni che hanno suscitato vari commenti pubblici.

Washington, 5 maggio 2026 – Mentre il Vaticano attende l’arrivo del segretario di Stato Usa Marco Rubio – giovedì 7 maggio –, Donald Trump torna a puntare il dito contro Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha detto il presidente americano all'emittente Salem News. Il Pontefice "preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa", aggiunge Trump tornando a cavalcare l’argomento che qualche settimane fa ha utilizzato contro il Santo Padre, ‘reo’ di aver richiamato i “potenti della Terra” sull’urgenza di chiudere la guerra in Iran. "Leone è debole e pessimo”, aveva attaccato Trump, prima di prendersela anche con Giorgia Meloni, che si era schierata a difesa del Pontefice, definendo “inaccettabili” le parole dell’alleato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo attacco di Trump al Papa: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”. Giovedì Rubio in Vaticano Notizie correlate Leggi anche: Trump, nuovo attacco a Papa Leone: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici” Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guerra, Rubio giovedì a Roma per incontrare il Papa. Trump: forse nuovi raid in Iran; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Lo strappo di Trump e la missione dal Papa (e Meloni), Marco Rubio da giovedì a Roma; Altri due vescovi anti-Trump: Prevost insiste a cambiare la Chiesa USA. Nuovo attacco di Trump al Papa: Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Giovedì Rubio in VaticanoAncora accuse del presidente Usa contro il Pontefice a 48 ore dalla visita del segretario di Stato in Italia, finalizzata proprio a ricucire con il Pontefice e il governo italiano ... quotidiano.net Rubio incontra Papa Leone dopo le tensioni con Trump: dialogo franco su guerra, Iran e critiche al PonteficeIl segretario di Stato statunitense Marco Rubio incontrerà giovedì Papa Papa Leone per una conversazione franca sulle politiche dell’amministrazione Trump, ha dichiarato l’ambasciatore Usa presso la ... globalist.it Rubio vola a Roma per incontrare il Papa dopo lo scontro con Trump. L'obiettivo, però, è elettorale Ufficialmente, Marco Rubio arriva giovedì a Roma per ristabilire normali, proficue relazioni diplomatiche con il Vaticano e con il governo italiano. Ci si riferisce, - facebook.com facebook Il Vaticano conferma ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate ieri, l'udienza del #Papa a Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America. Si terrà giovedì 7 maggio alle 11.30 al Palazzo apostolico. x.com