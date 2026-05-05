Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il Papa, affermando che le azioni di Leone XIV stanno mettendo in pericolo numerosi cattolici e altre persone. La dichiarazione è stata rilasciata all'emittente Salem News, a due giorni da un evento non specificato. Le sue parole si inseriscono in un continuo scambio di commenti pubblici tra i due leader.

«Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per "ricucire" dopo i pesanti attacchi dei giorni scorsi a Prevost. Per il presidente degli Stati Uniti, Leone XIV «preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa». L'intervista di Trump «Se il popolo iraniano avesse le armi - che non ha perché qualcuno le ha prese - sono convinto che lotterebbe» contro il regime, ha aggiunte Trump nell'intervista.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici»

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